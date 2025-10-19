「えっすごすぎん？」超劇的弾の時、実は…千葉MFの“隠れたファインプレー”が話題！「正味５秒よく待ったよね」「サッカー奥深いな！」
10月19日に開催されたJ２第33節で、３位のジェフユナイテッド千葉が、勝点６差で首位の水戸ホーリーホックと敵地で対戦。１−０で接戦を制し、2009年以来17年ぶりのJ1昇格に向けて、貴重な勝点３を掴んだ。
決勝点が生まれたのは、終了間際の90＋６分だ。CKの流れから杉山直宏が利き足とは逆の右足で強烈なシュートを叩き込み、劇的勝利をもたらした。
実はこの際、エドゥアルドが水戸GK西川幸之介と競り合った流れで、ゴールネットにぴったりとくっつくようにしてゴールの中にいた。西川よりも後ろにポジションを取っていたなか、下手にプレーに関与してオフサイドが取られないようにしたと見られる。
よく見ないと気付かない、28歳のブラジル人MFの配慮はSNS上で拡散されており、賞賛のコメントが続々と上がっている。
「本当だ、ゴールと一体化している」
「えっこれすごすぎん？」
「中にいたのは気付いていたけど、そういう事だったのか！」
「これはほんまにナイスプレー」
「水戸GKのプレーに１ミリも影響を与えない融合っぷり」
「焦ってプレーに関与しようとゴールライン越えて入ってきちゃう選手がいる中で正味５秒よく待ったよね」
「エドゥはファインプレーだ！サッカー奥深いな！」
また、川崎フロンターレ、名古屋グランパス、大分トリニータでプレーしたブラジル人選手の先輩と絡め、「これぞまさにエドゥアルド・ネット」という声も。文字通り“隠れたファインプレー”が話題だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】９割の人は気付かない？千葉ブラジル人MFの文字通り“隠れた大ファインプレー”
決勝点が生まれたのは、終了間際の90＋６分だ。CKの流れから杉山直宏が利き足とは逆の右足で強烈なシュートを叩き込み、劇的勝利をもたらした。
実はこの際、エドゥアルドが水戸GK西川幸之介と競り合った流れで、ゴールネットにぴったりとくっつくようにしてゴールの中にいた。西川よりも後ろにポジションを取っていたなか、下手にプレーに関与してオフサイドが取られないようにしたと見られる。
よく見ないと気付かない、28歳のブラジル人MFの配慮はSNS上で拡散されており、賞賛のコメントが続々と上がっている。
「えっこれすごすぎん？」
「中にいたのは気付いていたけど、そういう事だったのか！」
「これはほんまにナイスプレー」
「水戸GKのプレーに１ミリも影響を与えない融合っぷり」
「焦ってプレーに関与しようとゴールライン越えて入ってきちゃう選手がいる中で正味５秒よく待ったよね」
「エドゥはファインプレーだ！サッカー奥深いな！」
また、川崎フロンターレ、名古屋グランパス、大分トリニータでプレーしたブラジル人選手の先輩と絡め、「これぞまさにエドゥアルド・ネット」という声も。文字通り“隠れたファインプレー”が話題だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】９割の人は気付かない？千葉ブラジル人MFの文字通り“隠れた大ファインプレー”