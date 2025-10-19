【1日限定】一緒にアトラクションを楽しめる!? ワンちゃん同伴遊園地イベント開催！（岩見沢市）
2025年10月26日（日）、『北海道グリーンランド遊園地』にて『ワンちゃん同伴遊園地イベント』が開催されます。画像：空知リゾートシティ株式会社
今年度の遊園地営業最終日に開催されるイベントで、大観覧車などの一部アトラクションを愛犬と一緒に楽しむことができます。
他にも、園内でのお散歩はもちろん、アトラクションを背景に記念写真を撮ることもできるので、愛犬の遊園地デビューにもおすすめです！
ワンちゃん同伴遊園地イベント
開催日：2025年10月26日（日）
開催場所：北海道グリーンランド遊園地
開催時間：9:00～16:00
料金：ワンちゃん1匹につき1,000円
※参加料は犬の入園料、アトラクション利用料が含まれています。
※別途、同伴者入園料やアトラクション利用料の支払いが必要です。
※犬の大きさによって利用できるアトラクションが異なります。
※このほか、参加にあたっての注意事項等は公式ホームページにてご確認ください。
※イベントについては、諸般の事情により内容の変更または中止となる場合があります。
今回のイベントは、『北海道グリーンランド遊園地』では初の試み！
愛犬と一緒に遊園地アトラクションを体験できる滅多にないチャンスです◎ この機会をお見逃しなく！文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。