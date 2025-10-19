総SNSフォロワー680万人超えのインフルエンサーMumeixxx（むめい、21）が19日、千葉・幕張メッセで開催された音楽フェス「SAMURAI SONIC Vol.7」に出演した。

今年で7回目を迎えた同フェスには初参加。約1000人の観客の前で全5曲を披露し、会場を盛り上げた。

場内が暗くなり昨年10月にデビューした曲「ぷっちょへんざっ」のイントロが流れ照明が明転するとともに「Mumeixxxでーす。今日は盛り上がっていきましょう。一緒に踊ってください」と観客を巻き込みダンサー2人と一緒に踊りながら歌唱。続けて「→←」を披露した。

「はじめて参加して盛り上がってくれるか心配だったんですけどすでに盛り上がってますね」と笑顔。「去年デビューして一年が経ちました。おばあさんになってもこの道を進んでいこうかと思っております。皆ついてきてくれますかー？変わらず応援してくれますかー？」と観客に問いかけると「おー！」「OK！」とファンの声援が響いた。

3曲目の「堂々」では、きらびやかな青を基調とした新衣装にチェンジし「かわいー。大好きー」と黄色い歓声が上がった。自身で初めて作詞に挑戦した「愛論理」の歌唱後には「今日は私の住んでる滋賀県から来ました。滋賀県といえば何が有名ですか？やっぱり琵琶湖ですよね。もしよかったら滋賀県にも足を運んでいただけるとうれしいです」と地元もアピールした。そして、最新作「あのね あのね」を最後に歌い「今日はどうもありがとうございましたー。引き続きサムライソニックを楽しんでください。また、どこかで会いましょう」と客席に手を振って、ステージを締めくくった。