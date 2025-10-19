「無難な色」よりコレ試して！【大人のハニーズ】40・50代が着映える「赤ニット」

「いつも無難な色ばかり選んでしまう……」という人に、今シーズン挑戦してほしいのが「赤」。トレンドカラーとしてランウェイでも多くのブランドが採用した色で、大人世代の洗練された華やかさを引き出してくれそう。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、上品なデザインの赤ニットトップスをピックアップ。コーデを新鮮に見せてくれる「赤ニット」、要チェックです。

羽織りとしても活躍しそうなジャケット風カーデ

【GLACIER lusso】「金釦付クルーカーデ」\3,980（税込）

ノーカラージャケットのようなデザインと、ニットトップスとしての使いやすさを両立した1枚。華やかな赤とすっきりとしたクルーネック、ゴールドボタンの組み合わせで、さらっと羽織るだけで上品な秋コーデを完成させてくれそう。レーヨンとポリエステルの混紡素材のニットなので、前を閉じてプルオーバーとして着ても、なめらかに体のラインになじんでくれるはず。

インせず着るのにちょうどいい丈感

腰にかかるかかからないかくらいの絶妙な丈感は、ボトムスの外に出して着るのにぴったり。ゆったりとしたパンツやロングスカート、ワンピースの上に羽織っても、重たくならずに着こなせそうです。詰まり過ぎないクルーネックは、シャツの襟を覗かせたり、冬になったらタートルネックトップスをインしたりしてもよさそう。

着回し力抜群のVネックトップス

【GLACIER lusso】「Ｖネックニット」\3,980（税込）

シンプルなVネックのニットトップスこそ、色で差をつけて。ベーシックなオフィスコーデも、トップスを赤にするだけで新鮮さを演出できるはず。公式サイトによると「ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」とのことで、1枚で着たりレイヤードしたり、ボトムスにインしたりと、さまざまなアレンジが楽しめそうです。

タックインしやすい素材感も魅力

ニットトップスはボトムスにインするとゴワつきが気になることがありますが、こちらはブラウジングしても、きれいになじんでくれそうな素材感。身幅がゆったりとしている分、タックインすることでメリハリをつけたスタイリングができそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N