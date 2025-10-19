空ちゃんの貫禄たっぷりの舌のしまい忘れ顔が飼い主さんと視聴者を喜ばせてくれています。

こちらの動画は記事執筆時点で3.4万回を突破。「逆光でもわかるくらい出てる～w」「ベロ出しサービスありがとう～」といった視聴者の声が集まりました。

【動画：窓際にいるネコ→舌が出ていたので『しまいなさい』と伝えた結果…悶絶級の『まさかのサービス』】

舌を出したままうたた寝する猫

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、舌を出している猫の動画。普段から舌をしまい忘れることがよくある空くん。この日も窓際をうろうろしているベロ出し空くんをママさんが発見したそう。

遠くから「しまいなさい」と優しく声をかけますが、ちらりとこちらに目を向けてそのままうとうと。空くんにとっては温かい窓辺では舌をしまうことよりも眠ることの方が優先事項のようです。

パパとママにサービス

時間が経ち、じっと何かを見ている空くん。よく見るとまた舌が出ています。ママさんが横から名前を呼ぶと、くるりとこちらを見て、あっかんべーの顔が正面に。なんとも気の抜けた表情にママさんも「可愛いねぇ」とメロメロになってしまったとか。

今度はパパさんの方に顔を向けて自ら見せていく空くん。もしかして、舌をしまわないのは忘れているのではなく、ママさんたちが喜んでくれるからなのでしょうか。じっとカメラに見せてくれる顔は、なんだか確信犯のようにも見えてきます。

特別ショットのおどけ顔

ママさんが「これなぁに？」と声をかけると、再び顔を正面に。今度は驚き顔の大サービスショットだったそう。これにはママさんも「うわぁ！可愛い」と歓声を上げてしまったんだとか。

舌を出したまま目を細めたり見開いたり、さまざまな表情を見せてくれる空くん。頑なにしまわない本人の真意は分かりませんが、飼い主さんとの幸せな光景に思わず笑ってしまう一コマでした。

こちらの動画には「行動1つ1つがみんなを幸せにしてくれますね」「目の保養になりました」と、空くんの可愛らしい仕草に癒された視聴者の声が集まりました。

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、今回ご紹介した空くんをはじめ、飼い主さんと楽しく暮らす猫たちの様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。