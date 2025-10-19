ドジャースに集まる“金満批判”に痛烈反応

米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が17日（日本時間18日）、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた直後に発した言葉が注目を集めている。

ドジャースはこの日、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で快勝。4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。試合後、シャンパンファイトの会場でデーブ・ロバーツ監督はドジャースの“アンチ”を煽るかのような言葉をナインにかけた。

「シーズン前にみんな、『ドジャースはベースボールを台無しにしている』と言っていた。あと4勝して、ベースボールを台無しにするぞ！ レッツゴー！」

この様子を、米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」の野球専門公式X「BRウォークオフ」が動画で公開すると、日本のファンからも「ヒール的発言なのに、覚悟を感じる一言」「結局、勝てば全てが追い風に変わるいい例」「ロバーツは演説はマジで上手い」とコメントが寄せられた。

今季、ドジャースの年俸総額は大リーグ最高の約3億5000万ドル（約526億4700万円）。開幕時には1位だったメッツを抜いた。2023年オフには大谷を10年7億ドル（約1014億円＝当時）で獲得するなど、カネにものを言わせる補強を続けてきた。世界一という結果に結びつけられるか。



（THE ANSWER編集部）