《新作》めっっちゃ可愛いーーッッ♡【ガチャ】回す手が止まらん！「キャラチャーム」

さまざまな新作が続々と登場する【ガチャ】のなかでも、キャラクター系は特に人気が高そう。毎週のように新しいアイテムが登場するため、気になるシリーズはすぐに挑戦するのがおすすめです。そこで今回は、回す手が止まらなくなりそうな、可愛い「キャラチャーム」を紹介します。

子どもも大人も夢中になるキュートなあおむし

世界中で人気の絵本『はらぺこあおむし』が、めじるしアクセサリーで新登場。デザインは全5種類で、はらぺこあおむしが月曜日から金曜日までに食べたフルーツが揃うようになっています。はらぺこあおむしらしいカラフルな色合いとクリアカラーのフルーツが特徴的な、見ているだけで楽しくなるアクセサリーです。

実用性◎ がまぐちタイプのキーホルダー

【サンリオ】キャラのキュートな新作がまたまた登場。「サンリオキャラクターズ がまぐちキーホルダー」は、マイメロディやクロミなどの人気キャラクターをデザインしたミニサイズのがま口財布がついたキーホルダーです。可愛さはもちろんですが、小銭入れとして使える実用性の高さも集めたくなるポイント。

【ガチャ】を一度回したら、ついつい全種類集めたくなってしまう「キャラチャーム」。どのシリーズもクオリティが高いので、どれが出ても大当たりな気持ちになれそうです。次々に新作が登場し入れ替わりも早いので、気になる人は早めにチェックして。

writer：河合 ひかる