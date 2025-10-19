アイドルグループ・#ババババンビの宇咲（うさ）が、10月6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ウエストほっそ“カワイイ”ショットでも隠しきれない美スタイル

自身のインスタグラムに、シャツをはだけてワインレッドのビキニを見せる姿や、ウエストに大きく切れ込みの入った変形へそ出しワンピース姿などの画像を掲載。「約1年半ぶりの登場です！大人っぽい衣装な私、ぜひみてください」とアピールした。



今回のグラビアはデジタル写真集のタイトルと同じ「荒野に咲く」がテーマ。上から見下ろすような挑発的な視線のカットなどもあり、アイドルの“カワイイ”イメージからは一線を画した雰囲気だ。



「週プレ」公式サイトのインタビューで宇咲は「週プレさんで何度も撮影していただいていますが、フレッシュで元気っていうものが多かったと思います。私はどちらかというと、今回のような大人っぽい雰囲気のもののほうが実は得意」と告白。“待ってました”の撮影だったことを明かした。



同号では声優の井口裕香が表紙＆巻頭を担当。新谷姫加、尾木波菜、ねお、紗綾、新谷真由、入間ゆい、範田紗々も登場している。



（よろず～ニュース編集部）