Mireiはあの日、

この言葉に救われた！

-第11話-

アオのハコ編

今日は、ある1人の女の子に向けて文章を書こうと思う。

「私は大喜くんがいたから 強くなれたよ」

週刊少年ジャンプ2025年41号

--アオのハコ210話。

アオのハコは高校生活が蘇るような甘酸っぱい青春漫画で、あまり恋愛ものを読まない私でも毎週楽しみにしている作品。

高校の卒業式を迎えた千夏の言葉には共感できる気持ちがたくさんある。

先日、大好きな親友が結婚式を挙げた。

中学、高校と同じ学校で、優しくて明るくて誰からも好かれる女の子。

ウェディングドレスを着た親友は世界一綺麗で、私は挙式のときから泣いていた。

彼女がいない学生生活は、今思っても考えられない。

学生のときの私は、今よりずっと多感だった。

何かひとつの感情が身体全部を占めてしまって、振り回されて落ち込んだり、楽しくて周りが見えなくなったり。

そんな私ともずっと仲良くしてくれていたのが彼女だった。

中学の時はクラスが離れていてもお手紙交換をしたり、高校生になってからはほとんどいつも一緒にいた。

彼女は、私が弱い自分を見せても受け止めてくれる人だった。

空回りしている時も、「大丈夫だよ」って笑ってくれた。

一緒に歩いて、一緒に笑ってくれるだけで、前を向けた。

千夏が大喜くんに伝えた「強くなれたよ」という言葉を読んだとき、私も彼女に同じことを言いたいと思った。

私は彼女がいたから、強くなれた。

誰かの存在が、自分を成長させてくれることがある。

それは恋愛でも友情でも、どんな関係でもきっと変わらない。

結婚式の帰り道、ふと空を見上げながら思った。

お互い違う場所で生きていくけど、あの日の私たちを作ってくれた時間は、ちゃんと心の中に残っている。

あの頃の私は、あなたがいたから強くなれた！本当にありがとう。

結婚おめでとう、幸せになってね。

プロフィール

みれい Mirei

・2000年8月20日生まれ

・福岡出身/名古屋在住のAB型

6人組ガールズグループ「SAKURA GRADUATION」のリーダー。

頼れるアート系女子で少年漫画と美容、ファッションやカメラ、デザインなどが趣味。

特に本、文章、活字が大好き、書くことも大好き！

学生時代には作文で賞を獲ったり学校代表に選ばれたり、公募の詩集雑誌での掲載経験なども。

好きな作家は太宰治、西加奈子、最果タヒなど。現在はnoteで文章を書いて発信。

また情報発信も大好きで、インスタのストーリーで美容や本の感想なども。

⇒note

⇒Instagram

⇒X

⇒TikTok

