◆明治安田 Ｊ２リーグ▽第３３節 千葉１―０水戸（１９日・Ｋｓスタ）

試合開始前での順位が２位・水戸（勝ち点６１）、６位・千葉（勝ち点５５）と昇格に向けて天王山となった一戦は、アウェー千葉に軍配があがり、千葉は勝ち点５８で３位（水戸は同６１で２位のまま）に浮上した。

後半３０分から出場したＦＷ杉山直宏は同５１分に劇的な決勝点をあげ「あれだけ祝ってもらえることもなかなか無いのでうれしかった」と喜びをかみしめた。

コーナーキックのこぼれ球に反応した杉山は、左足のトラップで一人をかわし、「しっかり足に当てて枠に飛ばそう」と利き足とは反対の右足でミドルシュートを放ってネットを揺らした。「アウェーの中でもホームのような空気感を作ってくれる。サポーターの思いものせてプレーしないといけない。しっかり結果で示せたのはよかった」とスタジアムの半分を黄色に染め上げたファンに向けても感謝の得点となった。

残り５試合に向けては「このまま次の試合も勝って、またさらにいい流れに乗っていけるように」と次節・秋田戦（２６日・ソユスタ）に向けて必勝を誓った。