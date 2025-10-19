【アンジェ（仏）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会の女子で初優勝を飾った１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１９日、報道陣の取材に応じ、「（優勝後に）めちゃくちゃＬＩＮＥ（でメッセージが）が来ていて、まだ返しきれていない。びっくりしました」と笑顔を見せた。

１８日のフリーでは、後半の３連続ジャンプを鮮やかに決めるなどして高い技術点（８１・９３点）を獲得した。ショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに今季世界最高得点での優勝。本番での勝負強さについて、「小さい頃は試合で失敗してよく泣いていた。今は練習から（臨み方が）変わって、自分でしっかり追い込めるようになった。やるべきことがわかっていることが勝負強さにつながっている」と語った。

次戦はＧＰシリーズ第３戦・スケートカナダ（１０月３１日〜１１月２日）の予定。「この結果をあまりプレッシャーと捉えずにやりたい。今回のように演技に集中すれば、結果がついてくると思う。いいイメージだけをもってやりたい」と意気込んだ。