SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô680Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMumeixxx¡Ê¤à¤á¤¤¡Ë¤¬19Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSAMURAI SONIC Vol.7¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï11Ç¯¤Î½é³«ºÅ°ÊÍè¡¢º£²ó¤Ç7²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀÄ±ê»¾²Î¡Ê¥»¥¤¥¨¥ó¥µ¥ó¥«¡Ë¡×¡£ÀÄ¿§¤Î±ê¤ÏÌó1000ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ´°Á´Ç³¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¿Í¤Î»ý¤Ä¶¯¤¤¿®Ç°¤ä¶¯¤¤»Ö¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÉ½¸½¡£¡ÖSAMURAI STAGE¡×¡ÖYAMATO STAGE¡×¤Î2¥«½ê¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¸ò¸ß¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
YAMATO STAGE¤Î3ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤×¤Ã¤Á¤ç¤Ø¤ó¤¶¤Ã¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤¿¡£¾ÈÌÀ¤¬¤È¤â¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖMumeixxx¤Ç¡¼¤¹¡£º£Æü¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥À¥ó¥µ¡¼2¿Í¤ÈÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¾§¡£¤½¤Î¸å¡¢2¶ÊÌÜ¤Ë¡Ö¢¬¢¡×(¥ß¥®¥à¥±¥Ò¥À¥ê)¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖµîÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÒÀÊ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¼¢²ì¸©¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ºÇ¿·ºî¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¡¤¢¤Î¤Í¡×¤âÈäÏª¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¥µ¥à¥é¥¤¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌó1000¿Í¤ÎµÒÀÊ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£