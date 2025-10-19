近年、継続して南米から選手を獲得しているマンチェスター・シティ。その中での大当たりはリーベル・プレートから獲得したフリアン・アルバレスで、2024年にクラブ史上最高額の移籍金でアトレティコ・マドリードに売却している。



シティではそのアルバレスに続く存在として期待されているのが、19歳のクラウディオ・エチェベリだ。アルバレスと同じリーベル・プレートからやってきたアタッカーで、昨季の終盤にシティでトップチームデビューを飾り、今季はブンデスリーガのレヴァークーゼンに武者修行に出ている。





『TBR football』によると、シティはアルバレス、エチェベリに続いて、再びリーベル・プレートからタレントの獲得を検討しているようだ。それが2007年生まれ、18歳のFWイアン・スビアブレだ。ポジションは右WGとされているが、クラブや代表では左WG、CFと攻撃的な複数のポジションで起用されている。リーベル・プレートのトップチームではすでに19試合で起用されており、アルゼンチンのアンダー世代では現在開催されているU-20W杯に出場してここまで2ゴール。チームの決勝進出に貢献している。同メディアによると、スビアブレは来年2026年に欧州へ移籍する準備ができており、プレミアリーグのシティをはじめとする複数のクラブが彼の動向を注視しているという。前述したアルバレス、エチェベリ、そしてフランコ・マスタントゥオーノと近年、優秀な人材を欧州に送り出しているリーベル・プレート。次はスビアブレが先輩たちに続いて世界を驚かせることになるのだろうか。