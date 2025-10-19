タレントの川村ひかるが、１９日に自身の公式ブログでシンガポールへ移住したことを報告した。

川村は冒頭で「久しぶりの投稿になってしまいました」とし、「昨日、誕生日を迎え、多くの方からお祝いのメッセージをいただき、嬉しい気持ちでいっぱいです」と１８日に４６歳となり多くの祝福を受けたことに感謝した。

続けて 「突然のご報告になりますが、今年に入りシンガポールへ移住しました。英語が得意ではない私にとっては、慣れない環境での大きなチャレンジとなりました」と報告した。

「移住してから夏頃までは、生活に不便を感じる事が多くありました」というが、「そんな中、夏休みに日本へ帰国した際に、ふと気づいたことがありました。『あれ？日本にいるよりも、シンガポールで子育てする方が楽しいな』と感じ、シンガポールに戻りたいという気持ちが自然と湧いてきたのです」と現在の心境についても明かしている。

「シンガポールは治安が良く、教育環境も整っており、友人たちのおかげで楽しく過ごせています。これから少しずつ、シンガポールでの生活についてもお伝えできればと思います！」と今後も発信を続ける意向を示した。

秋休み中の息子とともに現在は日本に帰国中。「四季のないシンガポールで暮らしていると、涼しい秋の空気がとても新鮮に感じられます。今日は日柄が良いと聞いたので、日枝神社にお参りに行ってきました！」と日本での様子も伝えている。

川村は２０１５年９月に一般男性と結婚。１６年１０月に第１子の男児を出産した。