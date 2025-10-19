新潟市西蒲区の倉庫から、新米コシヒカリの玄米60キロが盗まれました。警察は窃盗事件とみて捜査しています。



警察によりますと19日午前7時半ごろ、新潟市西蒲区の70代男性が、自宅の敷地内にある倉庫のシャッターが少し開いていることに気づき、中を確認したところ保冷庫にあった新米コシヒカリの玄米30キロ入り2袋（時価約3万3000円相当）がなくなっていました。男性は倉庫と保冷庫に鍵をかけておらず、防犯カメラも設置していませんでした。



警察は農作物の盗難が相次いでいることから、鍵かけの徹底に加え、センサーライトや防犯カメラを設置するなど、注意を呼びかけています。

