◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ 第１３節（１９日、群馬・宇津木スタジアム）

東地区２位のビックカメラ高崎はホームで西地区２位の豊田自動織機を５―０で勝利を飾った。五輪２大会金メダルのレジェンド・上野由岐子投手が先発し、７回を投げて７奪三振、被安打２で完封勝利。前身日本リーグを含めて史上初の通算２５００奪三振を達成した。

上野は試合後、会場ＭＣから「２５００奪三振おめでとうございます！」と祝福され「ありがとうございます」と笑顔。完封勝利については「今日は丁寧に投げられたと思います。三振を取りに行く感覚はあまりないです。（丁寧に投げた）結果、三振だったという感じでした」と振り返った。

福岡・九女（現・福大付若葉高）を卒業後、２００１年に日立高崎（現・ビックカメラ高崎）に入団した。０４年アテネ五輪銅メダル、０８年北京、２１年東京五輪で金メダルに輝いた４３歳のレジェンド。実業団２５季目の今季は４月のホンダ戦で前人未到の通算２５０勝を達成。「２５００奪三振もそろそろ？ そう簡単には迎えないと思うけど、少しずつ積み重ねていけたら。そのうち、神様が『今だ』というタイミングで達成させてくれると思っています」と語っていたが、その右腕で現実のものとした。