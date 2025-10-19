◆女子プロゴルフツアー 富士通レディース 最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

４位から出たプロ２年目の吉沢柚月（三菱電機）は２バーディー、３ボギーの７３と落とし、通算５アンダーの１７位で終えた。

第１ラウンド（Ｒ）後、「ＹＵＺＵ★」と書かれた愛用のヤーデージブックを飲食店「やよい軒」で紛失したが、「電話したらお店にあって取りに行った」と手元に戻った。前日の第２Ｒはハウスキャディーにグリーンの傾斜などの助言を受け、６８の好スコアで自身最高の４位に浮上したが、“相棒”を携えてプレーしたこの日はショットが安定せず苦戦。「前半は耐えるゴルフになった。（ヤーデージブックは）なかった方がよかったかも」と苦笑いを浮かべた。

前半から長いパットやアプローチで、パーで耐える展開。「ロングパットが残りすぎてボギーがきちゃった。下手でした。練習します」と反省した。次週は延田グループ・マスターズＧＣレディース（２３〜２６日、兵庫・マスターズＧＣ）、翌週は樋口久子・三菱電機レディス（３１日〜１１月２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ）に出場する。