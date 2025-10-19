ÆüËÜ¤ÎSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤êÃæ¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¥±¥¬¤Î¼«»£¤ê¤¬¡È¤¢¤ëÆ°Êª¡É¤Ë»÷¤Æ¤ë¡© ¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡¡ÀèÆüSNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÉé½ý¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÊó¹ð¤¹¤ëËÜ¿Í¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤º°ÂÅÈ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡© Éé½ý¤·¤¿Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡ÈÄË¡¹¤·¤¤¡É¼«»£¤ê
¡¡10·î17¡¢18Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ±ÃÄÂÎ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÇÉ¡¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤ò¡È¤¢¤ëÆ°Êª¡É¤È¥»¥Ã¥È¤Î¼«»£¤ê¤ÇÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÐ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢É¡¤Ë¤Þ¤À·ì¤Î»Ä¤ëµÍ¤áÊª¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¥ê¥¢¤È¡¢¡È¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢¡É¤È¤¤¤¦¸¤¼ï¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤¿²èÁü¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÂç¤±¤¬¤òÆÃÄ§Åª¤ÊÉ¡¤ò»ý¤Ä¸¤¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡ª¤Ç¤â¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤¬Âç¹¥¤¡Ê¾Ð¡ËÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤È´¶¿´¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà½÷¡£ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥ê¥¢¼«¿È¤â¸ø±é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ý¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼À¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤³¤½¤¬¡¢Èà½÷¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë½ê°Ê¤À¤í¤¦¡£
