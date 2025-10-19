10月19日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの佐々木蔵之介が、京都競馬場で行われたG1・秋華賞の表彰式プレゼンターを務めた。

【秋華賞】ルメール騎乗 エンブロイダリーが二冠達成…カムニャックは馬群に沈む

「行楽の秋を楽しんでいただければ」

佐々木蔵之介コメント

「今年も京都競馬場で開催のG1レースにてプレゼンターを務められたこと、大変光栄に思います。秋華賞を制したエンブロイダリー号と関係者の皆様、そして騎乗されたルメール騎手、誠におめでとうございます。3歳牝馬が生涯に1度しかチャレンジできないレースということを踏まえて観戦し、この一瞬に込められたファンの皆様や関係者の方々の想いを考えると、こみ上げてくるものがありました。やはり競馬には一つ一つのレースにドラマがあって、本日も更に一つ貴重な瞬間に立ち会うことができ、感動しています。京都競馬場は今年で開設100周年を迎え、場内の各所でその歴史を感じる装飾を拝見することができました。また、陽だまり広場も新しくなり、京都競馬場の楽しみが一つ増えたなと感じました。秋の京都開催は、この後も11月末まで大きなレースやイベントが目白押しでございます。この京都競馬場で、ファンの皆様もぜひ、行楽の秋を楽しんでいただければと思います」