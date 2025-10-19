10月19日（日）の中央競馬で、WIN5および新潟競馬のワイド式馬券の払戻金がそれぞれ史上最高記録を更新した。この日のWIN5では、払戻金が5億6252万1610円（発売金額8億360万2300円、的中1票）となり、JRA史上最高払戻を記録。WIN5は5レースすべての勝ち馬を的中させる式別で、的中はわずか1票のみだった。

●10月19日（日）WIN5結果

東京10R クールブロン（10番人気）

京都10R グランフォーブル（14番人気）

新潟11R カネラフィーナ（1番人気）

東京11R アピーリングルック（9番人気）

京都11R エンブロイダリー（2番人気）

【新潟3R】3連単839万円超の大波乱…伏兵インフローレVで今村聖奈騎手がJRA通算100勝達成

今村聖奈騎手がJRA通算100勝を達成

また、新潟競馬場では第3レースのワイド払戻金が同競馬場史上最高額を更新。1着に単勝12番人気のインフローレ（今村聖奈騎手）、2着に単勝17番人気のコムーネ（野中悠太郎騎手）が入り、ワイド13番-15番の払戻金は10万9770円（153通り中144番人気）となった。売得合計69万7761票のうち的中は163票のみで、波乱の一戦となった。