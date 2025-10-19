10月19日、新潟競馬場で行われた第3Rで、インフローレに騎乗し1着となった今村聖奈騎手はJRA通算100勝を達成した。女性騎手の通算100勝は、藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで3人目。

【新潟3R】3連単839万円超の大波乱…伏兵インフローレVで今村聖奈騎手がJRA通算100勝達成

女性ジョッキーの見本となれるように

今村聖奈コメント

「大変長らくお待たせしました。（100勝まで）残り2勝になってから、早く決めたいと思っていたのですが、少し時間がかかってしまいました。（寺島厩舎の管理馬で達成したことについて）デビュー前から1番お世話になっている厩舎ですし、苦しいときもいつも支えてくれた厩舎なので、節目に自分の厩舎で決められたことはすごく嬉しいです。デビュー1年目のことを考えると、もっとはやく100勝しなければならなかったと思いますし、たくさんの人に応援してもらって、協力してもらっているからには、もっともっと自分自身が頑張らないといけないなと思っています。デビュー4年目となって、トレセンにもたくさん女性ジョッキーの卵の子たちもいるので、見本となれるように、その子たちを引っ張っていけるような存在になれたらいいなと思っています。これからも頑張るので応援よろしくお願いします」