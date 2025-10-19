10月19日、佐賀競馬場で行われた5R・佐賀オータムスプリント（3歳上・ダ1400m）は、飛田愛斗騎乗の5番人気、テイエムフォンテ（牡6・佐賀・平山宏秀）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のシルヴァーゴースト（牝5・佐賀・真島二也）、3着にオオイチョウ（牡4・佐賀・真島元徳）が入った。勝ちタイムは1:28.2（良）。

1番人気で山口勲騎乗、マイネルサハラ（牡6・佐賀・東眞市）は、4着敗退。

「感謝しています」

1着 テイエムフォンテ

飛田愛斗騎手

「サマーチャンピオンだったり、大きい重賞も使っている馬でしたし、力のある馬に乗せていただいたので、いい結果が出せるように乗ろうと思っていました。前に2頭か3頭行くと思っていたので、動ける位置にはいたいなと思っていました。手応えは終始良くて、直線は伸びてくれる馬だなと思っていたので、それまでに射程圏内に入れておきたいなという考えでした。いい脚を使ってくれて感謝しています。厩務員さんも今回調子がいいと言ってくださっていたので、今後また重賞で活躍できるように頑張りたいと思います。今日は佐賀競馬場に来ていただきありがとうございます。少し雨が降っていますが、また全員で頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました」

テイエムフォンテ 49戦9勝

（牡6・佐賀・平山宏秀）

父：ドレフォン

母：クインズメンテ

母父：ゼンノロブロイ

馬主：竹園正繼

生産者：新冠橋本牧場

【全着順】

1着 テイエムフォンテ

2着 シルヴァーゴースト

3着 オオイチョウ

4着 マイネルサハラ

5着 ロードミッドナイト

6着 レディオガガ

7着 マイネルダグラス

8着 フェブキラナ

9着 タイキマクスウェル

10着 ナムラカメタロー