【佐賀オータムスプリント】飛田愛斗＆テイエムフォンテが堂々抜け出しV
10月19日、佐賀競馬場で行われた5R・佐賀オータムスプリント（3歳上・ダ1400m）は、飛田愛斗騎乗の5番人気、テイエムフォンテ（牡6・佐賀・平山宏秀）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のシルヴァーゴースト（牝5・佐賀・真島二也）、3着にオオイチョウ（牡4・佐賀・真島元徳）が入った。勝ちタイムは1:28.2（良）。
1番人気で山口勲騎乗、マイネルサハラ（牡6・佐賀・東眞市）は、4着敗退。
1着 テイエムフォンテ
飛田愛斗騎手
「サマーチャンピオンだったり、大きい重賞も使っている馬でしたし、力のある馬に乗せていただいたので、いい結果が出せるように乗ろうと思っていました。前に2頭か3頭行くと思っていたので、動ける位置にはいたいなと思っていました。手応えは終始良くて、直線は伸びてくれる馬だなと思っていたので、それまでに射程圏内に入れておきたいなという考えでした。いい脚を使ってくれて感謝しています。厩務員さんも今回調子がいいと言ってくださっていたので、今後また重賞で活躍できるように頑張りたいと思います。今日は佐賀競馬場に来ていただきありがとうございます。少し雨が降っていますが、また全員で頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました」
テイエムフォンテ 49戦9勝
（牡6・佐賀・平山宏秀）
父：ドレフォン
母：クインズメンテ
母父：ゼンノロブロイ
馬主：竹園正繼
生産者：新冠橋本牧場
【全着順】
1着 テイエムフォンテ
2着 シルヴァーゴースト
3着 オオイチョウ
4着 マイネルサハラ
5着 ロードミッドナイト
6着 レディオガガ
7着 マイネルダグラス
8着 フェブキラナ
9着 タイキマクスウェル
10着 ナムラカメタロー