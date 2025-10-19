10月19日、盛岡競馬場で行われた12R・トパーズカップ（M2・3歳・ダ1800m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、リケアカプチーノ（牡3・岩手・菅原勲）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のタナハシ（牡3・岩手・佐藤雅彦）、3着にバイアメ（牡3・岩手・橘友和）が入った。勝ちタイムは1:53.2（重）。

1着 リケアカプチーノ

山本聡哉騎手

「普通に走れば勝つメンバーでしたが、ゲートをしっかり出して前にいた馬を射程圏に入れながらレースを進めました。いつでも交わせるだろうと思っていましたが、ナイター照明の影響なのかコーナーでは反応がひと息でした。ですが、直線を向いてからはしっかりと伸びてくれました。乗った印象はスタミナ豊富。スタッフが語っていましたが、使いながら良くなっていくタイプ。次はもっと走ると思います」

トパーズC・リケアカプチーノと山本聡哉騎手 (C)岩手県競馬組合

菅原勲調教師

「今回は地元の3歳馬が相手でしたので、今後のことを考えて余裕を残した作りでした。それに元々が叩き良化型ですからね。今後については様子を見ながら決めたいと思っています。考えているのは北國王冠（金沢）と北上川大賞典。どちらも長距離ですから合っていると思います。いずれ状態次第です」

リケアカプチーノ 13戦8勝

（牡3・岩手・菅原勲）

父：トランセンド

母：ブラウンテヌート

母父：シンボリクリスエス

馬主：稲場澄

生産者：金石牧場

【全着順】

1着 リケアカプチーノ

2着 タナハシ

3着 バイアメ

4着 リュウノナポレオン

5着 マルケイロジャー

6着 タカマキファイブ

7着 タイセイアダマス

8着 ユウユウコラソン

9着 キングミニスター

10着 フタイテンホイール

11着 サウザンドマイル

12着 マツリダマスラオ