12万いいね獲得【嘘だろ…】ドンキの「履ける革靴」が神すぎると話題【ママリ】

ある革靴が楽すぎると話題に…！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ふゆち、7万人突破通知オン嬉しい(@fuyuti_08)さんの投稿です。

ふゆちさんはある日、通勤途中の足元の写真を投稿。普通の革靴の写真に見えますが実はこの靴が最強だったのです…。

Ⓒfuyuti_08

ドンキの革靴やばい



見た目革靴なのに中身スニーカー

靴底めちゃくちゃふかふかしてる

スニーカーよりスニーカー



お客さんと対面しないけど

たまに来客あるから革靴で出勤みたいな感じのしごとだから全然これでいい



まじドンキ神

黒く艶のあるカッコ良い革靴ですが、これが驚くほどふかふかの靴底のスニーカーだったのです。「スニーカーよりスニーカー」という名言まで飛び出しました。「ちゃんと感」と「快適さ」の両立を叶えるこの一足に「まじドンキ神」と太鼓判！革靴で歩いていると疲れやすいものですが、このスニーカーなら靴底がふかふかのため、疲れにくく快適そうですね。



この投稿には「見た目ちゃんと革靴 靴は楽なのがいいよね！」「おおおッ！しかもデザインも良きですねぇ」といったリプライがついていました。今度ドンキに行ったら即買い決定な投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）