¡¡¡Ú¥¢¥ó¥¸¥§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬19Æü¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤ÎGP½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¥¢¥ó¥¸¥§¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï2½µ´Ö¸å¤ÎÂè3Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¡£¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ò¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£2°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬½¤ÀµÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£