ジェルミーワン10周年♡渋谷で開催のPOPUPで冬限定カラーを先行チェック

セルフネイルブランド『ジェルミーワン』が10周年のフィナーレを飾るPOPUPを渋谷で開催。テーマは「Let the joy find you」──喜びはふとした瞬間に訪れるもの♡冬限定カラーやスペシャルボックス、初のマグネットポリッシュのお披露目など、特別感満載のイベントです。ネイル好きはもちろん、これからセルフネイルを始めたい方も必見の内容になっています♪

ジェルミーワン10周年POPUPの魅力

『ジェルミーワン』の10周年を締めくくるPOPUPが、渋谷スクランブルスクエアで開催されます。

コンセプトは「Let the joy find you」。慌ただしい日常の中で、心が弾むような瞬間を指先から届けるイベントです。

冬限定カラー「Playfully Yours」テーマの華やかな5色を詰め込んだスペシャルBOX（7,700円）は、POPUP限定の特別デザイン♡

飛び出す絵本のような遊び心あるパッケージで、自分へのご褒美にもぴったりです。

POPUPだけの特典＆体験イベントも開催

会場では、体験＆SNS投稿でロゴ入りネイルファイルやネイルパーツがもらえる嬉しいプレゼント企画を実施。

さらに、ジェルミーシリーズを3点以上購入すると、限定ミラーやファイルがセットになったノベルティが登場します。

スターターボックス（6,200円）または5色スペシャルボックス購入で、ケアセット（ポーチ・ミラー・やすり付き）もプレゼント。

※すべて数量限定・なくなり次第終了です。

限定キット＆新作マグネットポリッシュも登場

初めてのセルフネイルにもぴったりな「エントリーキット」（4,400円）は、ミニライトと人気カラー3色入りの特別仕様。

セット内容は、GM57はがせるベース、GM111パフピンク、GM130シルキーグレージュ、GM150ラディアントゴールド。

また姉妹ブランド『ジーニッシュマニキュア』からは、初のマグネットポリッシュをPOPUPで先行お披露目。オーロラのような奥行き感と速乾性を兼ね備えた新感覚の輝きを体験できます。

指先から喜びを感じるホリデーシーズンへ♡

この冬、『ジェルミーワン』が贈るPOPUPイベントは、ネイルを通して“日常の中の喜び”を見つけられる特別な場所。

豪華な限定ボックスや先行アイテム、POPUP限定ノベルティなど、どれも見逃せません。自分らしさを解き放ち、指先からきらめくホリデーシーズンを迎えてみませんか？