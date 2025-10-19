日々更新される、LINEのお得なクーポンの中から、編集部が厳選したものをピックアップ。今回紹介するのは、松屋「キムチ牛めし」がお得に手に入るクーポンです。

写真拡大

毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。

その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、松屋「キムチ牛めし」がお得に楽しめるクーポンです。

【図解】LINEクーポンの取得方法

松屋「キムチ牛めし」が今だけ特別な価格で手に入る！

松屋「キムチ牛めし」が、30円引きで楽しめるクーポンがLINEで配信中。有効期限は12月31日までとなっています。

▼「キムチ牛めし」の魅力は？
定番の牛めしにキムチの旨辛さが加わったパンチのある一杯！ 定番の味わいの牛めしに、程よく発酵したキムチの酸味と辛みが絶妙に絡み、ごはんがどんどん進む味わいです。お肉とキムチのバランスも良く、がっつり食べたいときや、少し刺激が欲しいときにぴったり。
(文:All About ニュース編集部)