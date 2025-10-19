お笑い芸人のくっきー！（野性爆弾）が、10月19日に放送されるNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第40回に登場した。今回は、撮影真っ只中のくっきー！に話を聞き、自身が演じる役や、撮影現場の雰囲気について、たっぷりと語ってもらった。

主演を横浜流星が、脚本を森下佳子が務める本作。「江戸のメディア王」として時代の寵児となった蔦屋重三郎（＝蔦重）の半生を描く。

くっきー！は本作で大河ドラマ初出演。オファーが来たときは、マネージャーと共に大喜びしたという。「よく『いつ大河決まんねん』とノリで言うてたんで、ほんまに決まってビックリしましたね。自分のなかで『やっておきたいこと』が100個あるとしたら、その1個を達成できた感じです」と振り返る。

両親にも報告したと言うが、「息子と大河ドラマ」という組み合わせが結びつかなかったのか「『タイガ？ なんか深夜の番組に出るんか？』と返されましたね」とくっきー！。「だから、いまだに『べらぼう』に出るとは思ってないでしょうね。『その深夜番組いつ流れんの？』と思っていると思います」と笑顔を見せた。

くっきー！が演じるのは、勝川春朗（のちの葛飾北斎）。師匠で役者絵師の勝川春章（前野朋哉）に連れられ、蔦重の耕書堂を訪れる人物だ。くっきー！に、北斎のイメージを問うと「カッコええおじさん」との回答が。「波の描写とか漫画のルーツになってるとか、いろいろなものをゼロイチで生み出しているじゃないですか。それで言うと、同じくゼロイチを生み出した、エジソンやライト兄弟と余裕で肩を並べている人やと思います」と、笑いを創造している彼ならではの視点から称賛した。

くっきー！自身も海外に進出した経験があるほど絵が得意。だが、春朗の「絵に対する思い」には叶わないという。

「僕はいろいろな仕事の中に絵がありますけど、春朗は絵しかない。その熱のレベルは全然違います。子どものときは、ただただ描きたくて絵を描いていたし、僕の絵を見て人が笑ってくれるのがうれしかった。当時のほうが、春朗の感覚に近いのかもしれないです」

大河ドラマはもちろん、テレビでの時代劇も初参加ということで、所作の稽古を経て、収録初日に臨んだくっきー！。さぞ、緊張のなか現場に向かったのだろう、と予想していたが、本人は意外にも「ワクワク」の感情が強かったと振り返る。

「性格なのか分からないですが、“早くカメラを回してほしい”、“早くやりたい”と思っていました。（はやる気持ちもあったため）予定より前にカツラをつけに行こうとして、『くっきー！さん、まだ大丈夫です！』とよく止められていましたね（笑）」

さて、気になるくっきー！の春朗だが、本編では、“らしさ”を残しつつ、キャラクターと作品にインパクトを与える演技を見せている。本人曰く、自身で役を膨らませて演じたが、特に咎められることもなく、思うままに表現できたという。

「演出の方のおかげですよね。ギチギチに言われるわけでもなく、自由にやらせていただきました。もちろんアカンときは言うてくれるし、『幅広』で臨機応変な演出さんでした」

本編では、手代・滝沢瑣吉（津田健次郎）と喧嘩になるシーンも。「ほんまに（春朗を）憑依させていたんで、ガチでぶん殴ってやろうと思っていました（笑）。相手（瑣吉）も相当な勢いだったのもあって、マジの喧嘩でしたね」と演技上でのやりとりをユニークに語る。

そうして収録を進めるなか、同じく大河ドラマ初出演の津田の“人柄”に感銘を受けたようで「（喧嘩の）リハーサルでは、互いに『次、僕どうすればいいんでしたっけ？』、『くっきー！さんはこちらですね』と、和気あいあいとやらせていただきました。今回初共演なんですが、津田さんはめちゃめちゃええ人。現場のこともいろいろ教えてもらいましたし、『一服もできますよ』と声をかけてくれました。（瑣吉役が）津田さんでほんまに良かったと思いましたね。とにかく優しい……！」と回顧した。

現場も非常に和やかだったそうで、すでにできあがった空気感でありながら、共演者とは初日で“友人”のような関係になれたという。それは、舞台で共演経験のある座長・横浜の存在も大きかった。そんな横浜の印象をくっきー！はこう述べた。

「初めて会ったのが約十年前。当時はまだ屈託のない子やったんですよ。でも、今や『シャープ渋（シャープで渋い俳優）』になったんで、“気軽に話しかけていいんだろうか”とちょっとドキドキしましたね。けど、流ちゃんから話しかけてくれたので、現場に馴染みやすかったし、座長の力って大きいなと思いましたね」

そんな横浜が演じる蔦重は、数々の作家を見出し、スターに押し上げた人物だ。くっきー！としても、蔦重には驚かされるようで「見抜く力はもちろんのこと、『見出して生かす力』がすごいですよね。種から水をあげて芽が出たところで、世に出すってなかなかできないですよ。僕も番組に出るたびに若手を紹介していたんですけど、誰ひとりブレイクしなかった（笑）。だから、蔦重ってすごく偉大ですよ。人を見抜く力がすごい！」と熱弁した。

今後の『べらぼう』では、春朗の活躍も気になるところ。くっきー！に、第40回を含めた注目ポイントを聞いた。

「第40回は『（キャラクターが濃い分）これが北斎になるのか？』とか『ただのくっきー！やんけ』と心配になるかもしれません。ただ、それ以降は、徐々に北斎感が出てくると思います（笑）。そのあたりも楽しんでいただけたら」

人々を魅了する『べらぼう』のなかで、物語のスパイスとなるであろう春朗。彼がどんな活躍を見せるのか。大河ドラマ初出演でも変わらないくっきー！の魅力を堪能しつつ、物語を楽しみたいと思う。（文＝浜瀬将樹）