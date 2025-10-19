11Ç¯Á°¤ËÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ä3»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷Í¥5Ç¯¤Ö¤êàÉüµ¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥·¥ã¥í¤ä¤óµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤é¤º¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡×
3ÅÙÌÜ¤ÎàÄ«¥É¥éá½Ð±é¡Ä40ºÐ½÷Í¥
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤ÇÄ«¥É¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ºÆ¤ÓÄ«¥É¥é¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹(40)¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä»Ò¶¡Ã£¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹ÆSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ã¥í¤ä¤óµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤é¤º¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦µµ»³¥¨¥ê¡¼¡¢¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×(2016Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ºäÅì¤¹¤ß¤ì(Ë§º¬µþ»Ò)¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤ËÂ³¤3ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢18Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£21Ç¯¤È23Ç¯¤Ë¤â»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤áµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Î±éµ»¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£