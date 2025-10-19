タレント・中川翔子が19日、自身のインスタグラムを更新し、9月30日に誕生した双子に、夢に見たベビー服を着せたことを報告した。

中川は「スライムたちがあらわれた！」と書き始め「スライム服！双子に着せるの夢で生まれる前からずっと大事に置いてたの、ついに今日着せるの叶いました！スライムレベル1って書いてある最高 お兄ちゃんのうんち落として秒で着替えになりましたが」とつづり、中川も大好きなゲーム「ドラゴンクエスト」に登場するスライムの服を着た双子の写真を投稿。

また「大谷翔平さーんな野球服も似合ってた！」とし「かわいい赤ちゃん服たくさんいただいたの、今のうちしか着られないのは着ておきたいね 夜はスワドルね あまりに子守唄レパートリーなかったから ゆりかご あめふりくまのこ練習しました いろいろ歌ってあげたい アンパンマンの勇気りんりんは歌っててなんか涙でてくる」などとつづった。

最後に「2人すやすや今寝ててありがとう ですが午前中しばらくワンオペなったとき双子でギャン泣きオーケストラ！おむつでもなくミルクでもない 抱っこしたら泣き止むが腕が8本ほしい ダブル抱っこしてみたら ひとり泣き止みひとり泣く ふむむ 双子や年子でワンオペのときどーしてますか？」と問いかけた。

フォロワーからは「可愛らしい」「スライム似合ってて可愛い！」「可愛い過ぎる」「ほんとイケメンですね」「可愛いチビスライムたち」「おつかれさまです」「我が家の双子は、バウンサーを使っていました」などの声が寄せられていた。