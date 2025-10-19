¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè41²ó¡¡¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤Î¿ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè41²ó¡Ö²ÎËûÉ®Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¡×¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè41²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¿Ü¸¶²°¤ÏÆóÂåÌÜ¤ËÅ¹¤ò¾ù¤ê°úÂà¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤È¡ÖÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡×¤ÎÇä¤ê½Ð¤·Êý¤ò»×°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤Î¿ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¾ëÃæ¤Ç¤Ï²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤ÎÃäÃË¡¦ÃÝÀéÂå¤¬ÃÂÀ¸¡£Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢½Ë¤¤¤Î¾ì¤ÇÆÍÁ³¡¢¾·³Êäº´¤È±ü¶Ð¤á¡¢¾¡¼ê³Ý¤Î¼¿¦¤ò´ê¤¤½Ð¤ë¡£²ÈÀÆ¤ä¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
