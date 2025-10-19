関東サッカーリーグ1部、東京ユナイテッドFCのFW野田武瑠の妻で、「バイク王」公式アンバサダーを務めるタレント、モデルの朝山すずが19日、インスタグラムを更新。第1子男児の出産を報告した。

朝山は「ご報告」と題し、「我が家に、家族が増えました！」と報告。「（最後まで読んでいただけると嬉しいです）」とし、「いつも見守ってくださっている皆さまへ。私たち夫婦に、新しい家族が誕生しました。母子ともに健康で、無事にこの日を迎えられたことを心から嬉しく思います。逆子のため帝王切開での出産でした。2668gの少し小さめな男の子です」と明かし、家族ショットなどを公開した。

そして「今は手術後の痛みとの戦いの毎日ですが旦那や家族、病院の皆様の優しいケアと支えに本当に助けられています。『2人でこの子を守る』という気持ちを改めて感じています。“痛みすら我が子の顔を見て吹き飛ぶ“とはよく聞きますが、最初は悶絶するほどの痛みだったので自分に余裕もなく悲鳴をあげていましたが…。笑 今は我が子を見ていると痛みが吹き飛ぶの気持ちがわかってきました！」と打ち明けた。

続けて「知らないことだらけで戸惑うことも多いとは思いますが これからは家族で力を合わせて、少しずつ成長していきます」と決意し、「これからも『すず＆たける＆ちびたけ＆ぽぽ＆ぷぷ』家族を、温かく見守っていただけたら嬉しいです。朝山すず 野田武瑠 ちびたけ」と呼びかけた。

そして「（※最後の2枚は、帝王切開後の痛みで補助なくては立てないのと、立ったものの傷が痛すぎて号泣しているところです。出産は本当に命懸けだし、自然分娩、帝王切開それぞれの痛みや怖さ、辛さを乗り越えての命との対面だと感じます。綺麗なところだけではなくリアルも発信したいのでこちらの2枚も載せました！見ての通り旦那のサポートなしでは立つことすら出来てません！がんばります！！！）」と明かし、泣いている姿を公開した。

野田と朝山は5月に結婚を発表した。野田は山梨学院高時代に全国高校サッカー選手権で優勝。朝山はバイク女子インフルエンサーとしても活動。