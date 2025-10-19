◎あすの全国の天気

日本海側は広く曇りや雨となるでしょう。北海道は日本海側やオホーツク海側を中心に、平地でも雪が降り、積もる所がありそうです。路面が凍結するおそれもありますので、車の運転はご注意ください。

太平洋側は朝まで雨が残りますが、日中は晴れ間が出る見込みです。ただ、九州南部は午後も雨が降りやすく、関東も夜はにわか雨がありそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日より低い所がほとんどで、東京は4℃低い15℃、千葉は5℃低い15℃、新潟は4℃低い13℃でしょう。福岡は19℃、大阪は18℃、名古屋は18℃、仙台は13℃、札幌は6℃の予想です。

日中の最高気温は九州南部や関東、東北北部、北海道で前日より低い傾向です。鹿児島は7℃低い24℃、東京は4℃低い20℃でしょう。札幌は3℃低い10℃で、11月中旬並みとなりそうです。福岡と大阪は24℃、新潟は19℃、名古屋は25℃、仙台は20℃の予想です。全国的に北または西よりの風が強めで、数字よりひんやりと感じられそうです。

◎週間予報・西日本と沖縄

沖縄や奄美はしばらく雨で、24日(金)頃まで大雨のおそれがあります。西日本は21日(火)から25日(土)まで晴れる所が多くなりそうです。気温はようやく平年並みに落ち着くでしょう。

◎週間予報・東日本

22日(水)頃までは、雲が広がりやすいでしょう。24日(金)、25日(土)は広く晴れますが、26日(日)は雨となりそうです。季節は一気に進み、新潟は週末、最低気温が一桁となる見込みです。

◎週間予報・北日本

日本海側は23日(木)にかけて曇りや雨、北海道の内陸・山沿いでは雪の降る所もあるでしょう。太平洋側は晴れる日が多いですが、こちらも気温は下がります。22日(水)前後は各地で最高気温が11月上旬並みとなりそうです。