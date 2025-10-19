ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¡»ÒÌò»þÂå¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤È¤Ï¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¤¬19ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÂÎ·¿¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶Ç·½õ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¥Ç¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÀÐ¸¶·³ÃÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê´ÓÏ½¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶Ç·½õÛ©¤¯¡ÖËÍ¤È¼¡ÃË¤ÎÊ¡Ç·½õ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡Ö2¿ÍÀìÍÑ¤Î¥Ç¥«¿æÈÓ´ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤«¤é2¿Í¤Ç¤ªÊÆ¤ò5¹ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÂÀ¤ê¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»Ò¶¡¤ÎÌò¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò¤ÏÁ´Éô¼¡ÃË¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤«¤é¡Ö¤ä¤»¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤é¡ÊÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È²óÁÛ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£