来年１月４日に新日本の東京ドーム大会でプロレスデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）が１９日、都内で取材に応じた。デビュー戦の相手が“極悪レスラー”ＥＶＩＬに決定したことを受け、「正式に決まったので、（デビュー戦まで）残り２カ月ちょっと、対戦相手に全集中で気合を入れて準備していきたい」と改めて決意を込めた。

ウルフは１・４のデビュー戦に向けて練習を積み重ねつつ、関東圏の大会ではセコンド業務もこなしていた。ただ、今月１３日の両国国技館大会で、ＥＶＩＬが悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入も受けながらＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取し、試合後も若手を暴行していたところ、怒れるウルフがセコンドからリングに乱入。ＨＯＴのメンバーを柔道技とボディスラムで蹴散らし、デビュー戦の相手として打倒ＥＶＩＬを直訴したことで因縁が生まれた。

最初の標的が正式に決まったが、ウルフは「ＥＶＩＬの得意技の“ＥＶＩＬ”は柔道の大外刈りと似た形」とキッパリ断言。これまで畳の上では何万、何億回と大外刈りを受けてきた超大型新人は「プロレスのキャリアでは全く歯が立たない部分はあるが、これまで柔道でやってきた経験と、この半年間（プロレスの練習で）準備してきた自信をしっかりとぶつけて、（相手の）フィニッシュホールドが大外刈りに酷似しているところの対策も入れながら準備していきたい」とうなずきつつ、「ＨＯＴの人たちは何人で来るかわからないので、そういったこと（介入や反則）も想定しとかないといけない」と眼光を鋭くした。

この日は、９２年バルセロナ五輪金メダリストでパーク２４柔道部総監督の吉田秀彦氏（５６）が企画・運営する小学生大会「ＶＩＶＡ ＪＵＤＯ！杯」に特別ゲストとして参加。ウルフは柔道着ではなく、ライオンマークのクラシカルな新日本プロレスのＴシャツを着て、柔道ユーチューバーのドンマイ川端（３５）とともに試合解説や表彰プレゼンターなどを務めた。柔道少年から憧憬のまなざしを受けたが、「（柔道着とは）気持ちはまた違う。僕はもう新日本プロレスの一員なので、しっかりとその看板を背負っていくというところで（柔道界の）皆さんにアピールできたら」と、気持ちを新たにしていた。