18日、上越市の交差点で軽ワゴン車とオートバイと衝突する事故がありました。オートバイを運転していた18歳の男子高校生が頭などを強く打って死亡しました。



事故があったのは、上越市昭和町1丁目の県道の交差点です。警察によりますと18日午後6時半すぎ、上越市東本町4丁目の男子高校生(18)がオートバイで交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた、上越市昭和町の男性会社員(27)が運転する軽ワゴン車と衝突しました。

男子高校生と男性会社員は市内の病院に搬送されましたが、その後、男子高校生の死亡が確認されました。死因は重症頭部外傷でした。男性会社員は軽傷とみられます。



事故当時、現場付近は雨が降っていて、警察が事故の原因などを調べています。