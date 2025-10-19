ねぐせ。、5周年記念YouTube Live『スーパー大切なお知らせ！』配信決定
ねぐせ。が、10月26日(日)20時より公式YouTubeチャンネルにて『ねぐせ。5周年記念YouTube Live「スーパー大切なお知らせ！」』を実施することを発表した。
YouTube Liveではメンバー4人による生配信トークを中心に、今年行ったホールツアーやフロアライブの未公開ライブ映像を届ける予定。またタイトルにもある通り、生配信内で「スーパー大切なお知らせ！」があるとのことだ。
11月には九州ワンマンツアーと全国対バンツアーも予定し、来年3月には自身主催フェス＜HOT de GOOD fest. 2026＞の開催も控える中で、一体どんなお知らせが待っているのか配信をお楽しみに。
■＜スペースシャトルで初めての街までツアー 九州編＞
11月06日(木) 長崎DRUM Be-7
open18:30 / start19:00
11月08日(土) 鹿児島CAPARVOホール
open16:30 / start17:00
11月09日(日) 熊本B.9 V1
open16:15 / start17:00
▼チケット
5,500円(税込)
※全自由 ※1drink別途
https://l-tike.com/neguse
■＜ねぐせ。対バンツアー「BAND TO THE FUTURE II＞
2025年11月22日（土）福岡 Zepp Fukuoka w/レトロリロン
2025年11月24日（月祝）広島 BLUE LIVE w/トンボコープ
2025年11月29日（土）新潟 LOTS w/ブランデー戦記
2025年12月6日（土）大阪 Zepp Osaka Bayside w/KANA-BOON
2025年12月12日（金）愛知 Zepp Nagoya w/NEE
2025年12月14日（日）香川 高松festhalle w/SIX LOUNGE
2026年01月11日（日）宮城 GIGS w/ヤバイTシャツ屋さん
2026年01月17日（土）北海道 Zepp Sapporo w/BLUE ENCOUNT
2026年01月23日（金）東京 Zepp Haneda w/ASIAN KUNG-FU GENERATION
2026年01月24日（土）東京 Zepp Haneda w/moon drop
▼チケット
5,500円(1ドリンク別)
スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング
・ローチケ：https://l-tike.com/neguse/
・イープラス：https://eplus.jp/neguse/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/
■＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞
3月29日(日) 愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE
open12:00 / start13:00
出演：ねぐせ。他
▼チケット
6,666円(1drink別)
スタンディング, 2F指定席
https://l-tike.com/neguse/
■イベント/フェス 出演情報
11月03日(月祝) ＜カネヨリマサル「初ホールワンマンへの道標ツアー」＞@金沢EIGHT HALL
12月20日(土) ＜FM FUKUI BEAT PHOENIX 2025＞
12月21日(日) ＜MERRY ROCK PARADE 2025＞
12月27日(土) ＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
12月29日(月) ＜rockin’on presents COUNTDOWN JAPAN 25/26＞
