ねぐせ。が、10月26日(日)20時より公式YouTubeチャンネルにて『ねぐせ。5周年記念YouTube Live「スーパー大切なお知らせ！」』を実施することを発表した。

YouTube Liveではメンバー4人による生配信トークを中心に、今年行ったホールツアーやフロアライブの未公開ライブ映像を届ける予定。またタイトルにもある通り、生配信内で「スーパー大切なお知らせ！」があるとのことだ。

11月には九州ワンマンツアーと全国対バンツアーも予定し、来年3月には自身主催フェス＜HOT de GOOD fest. 2026＞の開催も控える中で、一体どんなお知らせが待っているのか配信をお楽しみに。

■＜スペースシャトルで初めての街までツアー 九州編＞

11月06日(木) 長崎DRUM Be-7

open18:30 / start19:00

11月08日(土) 鹿児島CAPARVOホール

open16:30 / start17:00

11月09日(日) 熊本B.9 V1

open16:15 / start17:00

▼チケット

5,500円(税込)

※全自由 ※1drink別途

https://l-tike.com/neguse

■＜ねぐせ。対バンツアー「BAND TO THE FUTURE II＞

2025年11月22日（土）福岡 Zepp Fukuoka w/レトロリロン

2025年11月24日（月祝）広島 BLUE LIVE w/トンボコープ

2025年11月29日（土）新潟 LOTS w/ブランデー戦記

2025年12月6日（土）大阪 Zepp Osaka Bayside w/KANA-BOON

2025年12月12日（金）愛知 Zepp Nagoya w/NEE

2025年12月14日（日）香川 高松festhalle w/SIX LOUNGE

2026年01月11日（日）宮城 GIGS w/ヤバイTシャツ屋さん

2026年01月17日（土）北海道 Zepp Sapporo w/BLUE ENCOUNT

2026年01月23日（金）東京 Zepp Haneda w/ASIAN KUNG-FU GENERATION

2026年01月24日（土）東京 Zepp Haneda w/moon drop

▼チケット

5,500円(1ドリンク別)

スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング

・ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

・イープラス：https://eplus.jp/neguse/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/

■＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞

3月29日(日) 愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE

open12:00 / start13:00

出演：ねぐせ。他

▼チケット

6,666円(1drink別)

スタンディング, 2F指定席

https://l-tike.com/neguse/

■イベント/フェス 出演情報

11月03日(月祝) ＜カネヨリマサル「初ホールワンマンへの道標ツアー」＞@金沢EIGHT HALL

12月20日(土) ＜FM FUKUI BEAT PHOENIX 2025＞

12月21日(日) ＜MERRY ROCK PARADE 2025＞

12月27日(土) ＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞

12月29日(月) ＜rockin’on presents COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

