■Double A-Side Single「Steal The Show / レシピ」

2025年11月12日発売

【全8形態】

＜初回限定盤A＞ \1,650 (税込)

[CD＋Blu-ray] OVCT-19011 / [CD＋DVD] OVCT-19012

■CD

M1.Steal The Show

M2.レシピ

M3.ピアノフォルテ

M4.ピアノフォルテ -Inst-

■Blu-ray / DVD

・「Steal The Show」 Music Video

・「Steal The Show」

Live Performance@Yokohama Arena （8月7日収録）

・Making of 「Steal The Show」(約30分収録)

・Behind of Jacket Shooting（約21分収録）

■封入特典

・オリジナルトレーディングカード ver.A

(2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)

・シリアルコード入りプレイリストカード

＜初回限定盤B＞ \1,650 (税込)

[CD＋Blu-ray] OVCT-19013 / [CD＋DVD] OVCT-19014

■CD

M1.レシピ

M2.Steal The Show

M3.Countdown

M4.Countdown -Inst-

■Blu-ray / DVD

・「レシピ」 Music Video

・Making of 「レシピ」(約30分収録)

・最高のパパは誰なんだ！？ 〜timeleszのパパ力検定〜(約53分収録)

ドラマでパパ役を演じる聡ちゃん率いるチーム松島と バスケSPキャスターの風磨率いるチーム菊池による パパ体験4番勝負！8人のパパ力が今、試される・・・

■封入特典

・オリジナルトレーディングカード ver.B

(2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)

・シリアルコード入りプレイリストカード

＜通常盤＞ ※天地空きスリーブ仕様 \1,210 (税込)

[CD ONLY] OVCT-15003

■CD

M1.Steal The Show

M2.レシピ

M3.Limited Nights

M4.かりそめの言葉

M5.Steal The Show -Inst

M6.レシピ -Inst

M7.Limited Nights -Inst

M8.かりそめの言葉 -Inst-

■封入特典：・24P 歌詞ブックレット

・オリジナルトレーディングカード ver.C

(2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)

・シリアルコード入りプレイリストカード

【3形態同時予約購入特典】

●「timelesz SUPER FAMeeting〜また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。 だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？〜」 [千葉]ZOZOマリンスタジアム公演 ストリーミング映像 視聴用シリアルコード

●オリジナルトレーディングカード9枚セット(集合1種＋ソロ8種)

ソロカードは両面プリントで、裏面には新たに誕生したメンバーキャラクター絵柄が登場