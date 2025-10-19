timelesz、新曲「レシピ」MVは幼稚園児たちと撮影したハートフルムービー
timeleszの新曲「レシピ」のYouTube Ver.ミュージックビデオが公開された。
「レシピ」は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！と優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。
MVは幼稚園で撮影を敢行。timeleszのメンバーが先生となり、園児たちと実際に幼稚園での一日を過ごすというドキュメンタリー要素も含まれた作品になった。一緒にゲームをしたり、ダンスをしたり、給食を一緒に食べたりと過ごしていくうちに、一日が終わるころのお絵描きタイムでは、園児たちから“大好き”のメッセージ入りのメンバーの似顔絵が集まり、笑顔あふれる空間になったという。子供達と心を通わせる中で生まれる自然な表情と優しい雰囲気で、日々の幸せやお互いを想い合う心の大切さを表現した映像にも注目してほしい。
この曲は11月12日に発売する新体制初のCDシングル「Steal The Show / レシピ」に収録される。
■Double A-Side Single「Steal The Show / レシピ」
2025年11月12日発売
【全8形態】
＜初回限定盤A＞ \1,650 (税込)
[CD＋Blu-ray] OVCT-19011 / [CD＋DVD] OVCT-19012
■CD
M1.Steal The Show
M2.レシピ
M3.ピアノフォルテ
M4.ピアノフォルテ -Inst-
■Blu-ray / DVD
・「Steal The Show」 Music Video
・「Steal The Show」
Live Performance@Yokohama Arena （8月7日収録）
・Making of 「Steal The Show」(約30分収録)
・Behind of Jacket Shooting（約21分収録）
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.A
(2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
＜初回限定盤B＞ \1,650 (税込)
[CD＋Blu-ray] OVCT-19013 / [CD＋DVD] OVCT-19014
■CD
M1.レシピ
M2.Steal The Show
M3.Countdown
M4.Countdown -Inst-
■Blu-ray / DVD
・「レシピ」 Music Video
・Making of 「レシピ」(約30分収録)
・最高のパパは誰なんだ！？ 〜timeleszのパパ力検定〜(約53分収録)
ドラマでパパ役を演じる聡ちゃん率いるチーム松島と バスケSPキャスターの風磨率いるチーム菊池による パパ体験4番勝負！8人のパパ力が今、試される・・・
■封入特典
・オリジナルトレーディングカード ver.B
(2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
＜通常盤＞ ※天地空きスリーブ仕様 \1,210 (税込)
[CD ONLY] OVCT-15003
■CD
M1.Steal The Show
M2.レシピ
M3.Limited Nights
M4.かりそめの言葉
M5.Steal The Show -Inst
M6.レシピ -Inst
M7.Limited Nights -Inst
M8.かりそめの言葉 -Inst-
■封入特典：・24P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカード ver.C
(2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入)
・シリアルコード入りプレイリストカード
【3形態同時予約購入特典】
●「timelesz SUPER FAMeeting〜また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。 だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？〜」 [千葉]ZOZOマリンスタジアム公演 ストリーミング映像 視聴用シリアルコード
●オリジナルトレーディングカード9枚セット(集合1種＋ソロ8種)
ソロカードは両面プリントで、裏面には新たに誕生したメンバーキャラクター絵柄が登場
関連リンク
◆timelesz オフィシャルサイト