小林私が、2026年1月から放送されるTVアニメ『アルネの事件簿』のEDテーマを担当することを発表した。

TVアニメ『アルネの事件簿』は、ゲーム制作チーム「春紫」により、連載型ゲーム配信サイト「ゲームマガジン」で2017年11月から配信を開始した本格推理ゲームを原作とした作品。異形の者たちが住まう街・リューゲンベルグで探偵業をいとなむ“伝説の吸血鬼”アルネ・ノインテーターと、名門貴族の娘でありながら“吸血鬼オタク”という趣味を持つお嬢様、リン・ラインヴァイス。凸凹バディの二人が、次々と巻き起こる奇々怪々な事件の真相に迫る、本格ミステリ＆ゴシックファンタジーとなっている。

EDテーマの「人形の街」は、小林私が実際に原作ゲームをプレイし、作品に合わせて書き下ろした楽曲だという。アレンジメントは和田たけあきが担当。原作ゲームの主題歌を、かねてより親交のあった和田たけあきが担当していたことを知った小林がアレンジをオファーし、タッグが実現した。本作のリリースにあたって、小林私、和田たけあきからコメントも届いている。

◆ ◆ ◆

◾️小林私 コメント

この度はアニメ化おめでとうございます！

おいらはRPGツクールで作られたゲームがだいすこ

ところでアニメ化っつーと、ナハツェーラーがアニメで観れるってことでやんすか？嬉しいでやんすねぇ…

編曲は我らが和田たけあき御大！和田たけあきって最高…

編曲してェん、マカフェリ使ってェん、とお願いしてみたところ通りました。言ってみるもんですね。

そんな感じでアニメ「アルネの事件簿」の世界観に一助させてもろてるエンディングテーマ「人形の街」もよろしくお願いします。

◆ ◆ ◆

◾️和田たけあき コメント

「人形の街」の編曲を担当しました和田たけあきです。

原作ゲームの主題歌「Q.」を作ったのが多分2017年……？(！？！！？？？)

小林私と知り合ったのが2021年とかそれくらいのはず。

人生の伏線が回収されていく感じ、とても気持ちいいですね。

小林私から「エレクトロスイングのエレクトロ抜き」というカツカレーのカツ抜きのようなオーダーを頂戴したので、三日三晩煮込んだ美味しいカレーに、カツこそ抜いたものの勝手にコロッケをぶち込んだ、そんな編曲になっています。

楽しんで頂けたら幸いです。

◆ ◆ ◆

なお、小林私は現在主催ライブ＜有線・寄辺・交差点＞を開催中。2025年12月7日の大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE、2026年2月6日の東京・TOKIOTOKYOでの公演チケットが現在発売中となっている。

◾️＜小林私主催『有線・寄辺・交差点』＞ 2025年10月10日（金）東京・渋谷WWW

Guest：PK shampoo

開場：18:15 開演：19:00

一般発売中：

ローチケ：https://l-tike.com/kobayashiwatashi/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/kobayashiwatashi-tour/

イープラス：https://eplus.jp/kobayashiwatashi/

お問い合わせ先：https://forms.gle/t7FqJecP3iCDauhaA 2025年12月7日（日）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

Guest：三四少女

開演：16:30 開場：17:00

チケット最速先行抽選受付中：https://l-tike.com/kobayashiwatashi/

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション

0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業）

https://kyodo-osaka.co.jp チケット：全自由（整理番号付き） 5,000円（税込＋1ドリンク代）