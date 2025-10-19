俳優の風間俊介（42）が19日、X（旧ツイッター）を更新。アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」で共演した声優・津田健次郎（54）とNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で再び共演することを茶目っ気たっぷりにアピールして、注目を集めた。

風間が鶴屋喜右衛門役で出演中の「べらぼう」では、19日放送の第40回より、滝沢瑣吉役で津田も登場する。風間と津田といえば、2000年代に放送されたアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」で、それぞれ主人公の武藤遊戯役、ライバルの海馬瀬人役を演じた関係だ。

風間は「今夜のべらぼうも、べらぼうに面白くなってますからよろしくお願いします」と同日の放送についてXで告知するなかで、「ここからは、私個人的な願いになります。デュエリスト諸君！今まで観てないって人も、今夜pm08:00のべらぼう観て！取り敢えず観て！闇のゲームが始まるかも」と「遊☆戯☆王」ネタでアピール。ファンからは「津田海馬と風間遊戯の共演！」「デュエリスト全員観るしかない」「遊戯王もガチ世代なので超楽しみにしていますw」といった声が寄せられている。