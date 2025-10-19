GRe4N BOYZの全国ツアー＜イマーシブライブシアター2025『“The XY” 〜明日、今日よりも〜』＞が、10月19日(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホールでツアーファイナルを迎えた。

GRe4N BOYZのツアーは、GReeeeNとしてデビュー以来、メンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療との両立のため顔を伏せて活動しているため、モーションキャプチャーを駆使したライブパフォーマンス。デビュー曲「道」や「キセキ」「愛唄」などGReeeeN時代の名曲の数々をはじめ、今年、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌を務め話題となった「天使と悪魔」など、アンコールを含めて全25曲を披露した。

また公演内容は、ライブパフォーマンスと併せて、時空を超える不思議なラジオから聴こえてくるラジオDJのトークによって物語の世界へと誘われるストーリー展開となっており、GRe4N BOYZが掲げる”イマーシブライブシアター”として、音と映像のスペクタクルな演出が楽しめるエンターテイメントショーに。GRe4N BOYZのパフォーマンスを織り交ぜ、観客がまるで異世界のファンタジー空間を冒険していくテーマパークのアトラクションのような魅力がある内容となっている。公演内容は他にも、観客も一緒に踊れるダンサーとのダンス・コーナーや、客席内でのファンの頭上で行われる大玉転がしなどのコーナーが用意されており、客席のファン参加型のライブ演出となった。

今回の国内ツアー終了後には、海外公演として11/8(土) 台湾・Zepp New Taipei、また来年1月には、FC限定ライブとして、“GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター 2026 今年は3D？！LABO 『“The XY” 〜明日、飛び出しても〜』”を、東京・大阪にて2DAYS開催予定だ。イマーシブライブシアターとして新たに3D技術を取り入れた“LABO”として実験的な公演となる。

そして、GRe4N BOYZは来年に新作アルバムリリースも準備している模様だ。こちらも続報が待たれる。

■＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『“The XY” 〜明日、今日よりも〜』＞

6/14(土) 神奈川・厚木市文化会館 大ホール

6/22(日) 群馬・美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）シルクホール

6/28(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール

6/29(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

7/5(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

7/6(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

7/12(土) 山梨・東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール

7/13(日) 埼玉・和光市文化センター

7/19(土) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館） 大ホール

7/20(日) 青森・リンクステーションホール青森 (青森市文化会館)

7/21(月・祝) 秋田・ほくしか鹿鳴ホール（大館市民文化会館） 大ホール

7/26(土) 北海道・だて歴史の杜カルチャーセンター 大ホール

7/27(日) 北海道・Zepp Sapporo

8/9(土) 福岡・Zepp Fukuoka

8/10(日) 大阪・大阪国際会議場 メインホール（グランキューブ大阪）

8/11(月・祝) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

8/16(土) 岡山・倉敷市民会館

8/17(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

8/22(金) 愛知・Zepp Nagoya

8/23(土) 京都・ロームシアター京都 メインホール

8/24(日) 福井・鯖江市文化センター

8/30(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8/31(日) 福島・南相馬市民文化会館 ゆめはっと 大ホール

9/6(土) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

9/7(日) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

9/13(土) 愛媛・松山市民会館 大ホール

9/14(日) 兵庫・アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）

9/15(月・祝) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

9/20(土) 宮崎・延岡総合文化センター 大ホール

9/21(日) 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

9/23(火・祝) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

9/27(土) 東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

9/28(日) 茨城・大昭ホール龍ケ崎（龍ケ崎市文化会館） 大ホール

10/4(土) 広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール

10/11(土) 栃木・栃木県総合文化センター メインホール

10/13(月・祝) 新潟・長岡市立劇場

10/18(土) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

10/19(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール ■FC限定ライブ

■＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター 2026 今年は3D？！LABO “The XY” 〜明日、飛び出しても〜＞

2026/1/11(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

OPEN 17:00 / START 18:00

https://gre4n-boyz.com/live/106 2026/1/24(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00 / START 18:00

https://gre4n-boyz.com/live/107 ※詳細は公式HPまで