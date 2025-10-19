声優・高野麻里佳のデジタル写真集「embrace」が10月10日にリリースされた。

高野麻里佳は『ウマ娘 プリティーダービー』（サイレンススズカ役）、『お兄ちゃんはおしまい！』（緒山まひろ役）、『エデン』（サラ役）など多くの作品に出演する声優。

デジタル写真集は、表紙を飾った声優ビジュアルブック「My Girl vol.43」（8月28日発売）のオール未掲載カットで構成。見る者を魅了する“美しさ”が際立つカット、夕陽が沈んだ後の海で見せたとびっきりの笑顔などが収録されている。

高野が表紙を飾る「My Girl vol.43」は現在発売中。同誌には高尾奏音、鬼頭明里/羊宮妃那（TVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』）、立石凛、結川あさき、葉山風花、陽高真白が登場している。デジタル版では本誌未公開カットが38ページほど追加収録されている。

商品情報

2025年10月10日配信開始

https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000224/

2025年8月28日（木）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001165/

「My Girl vol.43」購入先リンク一覧：https://linktr.ee/mygirl43

撮影／SASU TEI

