浦和は１９日、ＭＦ金子拓郎のチーム活動からの離脱を発表した。金子は１８日のリーグ、横浜ＦＭ戦（日産スタジアム）で試合中に審判員に対し不適切な行為をし、退場処分を受けた。

この事案について、浦和は試合後に堀之内聖ＳＤが本人と面談を行ったと公表し、本人も事の重大さを認識し、深く反省しているという。クラブは声明で「このような事態を招いたことを重く受け止め、組織としての指導体制や教育の在り方を含め、真摯（し）に見つめ直す所存です」としている。

今後、Ｊリーグ規律委員会で下される懲罰等の内容を厳粛に受け止めるとし、「同日中にチーム活動からの離脱を本人へ通知し、本人も深い反省をもってそれを了承した」と明かした。Ｊリーグ規律委員会からの処分内容については、決定次第、すみやかに公表するとした。

金子は同試合で、後半アディショナルタイム１分に判定を不服とし、副審に対し手で押す行為をし、退場処分となった。

クラブはこの件に関し「いかなる理由があろうとも、競技を構成する一員である審判員へのリスペクト精神を欠く行為は到底許されるものではありません。一戦必勝の姿勢や、それに伴い感情が高ぶる場面があることは、勝利を目指して戦う選手として当然のことと理解しております。しかしながら、いかなる状況においても、その情熱の表れはルールを尊重した形で示されるべきであり、フェアプレー精神のもと、競技が成り立つべきだと考えております。今回の事案により、審判団、ファン・サポーターの皆様、対戦相手である横浜Ｆ・マリノス様をはじめとするサッカーファミリーの皆様など、多くの方々にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と重く受け止めた上で謝罪し、「このような事案が二度と発生しないよう、選手教育の徹底および再発防止に全力で取り組んでまいります」と誓った。