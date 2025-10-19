それドコの！？→ 実は【しまむら】なんです！ 大人が持ちたい♡「おしゃれバッグ」
デイリーに使うバッグも、おしゃれなデザインをチョイスしたいところ。今回は、おしゃれさんが【しまむら】で見つけたバッグをご紹介。大人コーデにすっと馴染むカラーや素材感、2,000円台とは思えないお得感が魅力です。今すぐ欲しくなるかも！？
オンオフ使える高見えバッグ
【しまむら】「PU＊ヨコナガボストン」\2,420（税込）
洗練された台形フォルムと、レザー調素材が魅力のボストンバッグ。マットな質感が上品で、大人のきれいめコーデにもマッチ。トレンド感のあるハンドル長めのフォルムで、肩掛けもできそうです。開口部が大きく開くので物を出し入れしやすく、オンオフ問わずに活躍してくれるはず。
ナチュラルかわいいトートバッグ
【しまむら】「トートキンチャクツキ」\2,970（税込）
英字ロゴの刺繍がアクセントになる、淡いベージュのトートバッグ。、シンプルコーデのアクセントにもぴったりで、手軽にコーデのおしゃれ度を格上げできそうです。レトロかわいいドット柄の巾着バッグ付きで、お得感があるのも嬉しいポイント。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mu320様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M