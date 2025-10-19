◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)

箱根駅伝予選会で山梨学院大学が3位に入り、本大会への出場が決定。サンリオとのスポンサー契約で注目が集まる中、大崎悟史監督が「キティちゃんをつけて、1年目から予選落ちするわけにはいかないなと思いました」と振り返りました。

来年1月2日と3日に行われる箱根駅伝への出場権をかけた今予選会は各校上位10名の合計タイムにより競われ、全42校中上位10校に箱根路への切符が渡されました。

前回の第101回箱根駅伝では18位に終わり、シード権を逃した山梨学院大学。

9日に陸上競技部とサンリオのスポンサー契約を発表し、胸部分にハローキティのロゴが入った、新しいユニホームが話題となっていました。

新ユニホームでの初戦となった今レースでは、1時間00分16秒で個人1位に輝いたケニア人留学生のブライアン・キピエコ選手(3年)や1時間02分09秒で個人10位の阿部紘也選手(2年)などの好走。

5キロ通過で6位、10キロ通過で3位、15キロ通過で2位と安全圏で危なげなくレースを進め、総合3位。6年連続、39回目となる箱根路への切符をつかみました。



レース後、「選手が予定通りの走りをしっかりやってくれた。それに尽きると思うので、選手は本当にすごいなと思いました」と安どの表情を浮かべた大崎監督。2年目の指揮となる今季も本選出場を決め、ホッとした様子で語ります。

前年も予選会は3位。「2年目ですので去年よりも強いチームをつくって、2年目よりも3年目と常勝チームにしていくのが私の役割」と話し、「去年よりもシード権を狙えるチームになってきている」と手応えを語りました。

サンリオとのスポンサー契約について問われると、監督も笑顔。ユニホームや大学の名前が入った練習着にも刺しゅうされ、「キティちゃんと応援された選手も多かったと聞いていますし、私も目線を感じますし、すごい影響力だな」と話します。

また「応援してくれる人がすごく増えたし、注目度が余計にすごい。だが、さすがに予選会は確実に通過しないといけないなというプレッシャーがあった。キティちゃんをつけて、1年目から予選落ちするわけにはいかないなと思いました」と語りました。