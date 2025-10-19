ヨルダン川西岸地区の乾いた丘で、夫をイスラエル人の入植者の発砲によって失った女性と出会った。「決してゆるさない。このことは子どもたちにも伝えていく」…そうつぶやいた彼女の肩越しに、真新しい入植者の家々が見えた。一方で、イスラエルにはユダヤ人とアラブ系住民が共に暮らす“共生の村”がある。連綿と続く憎しみの連鎖は断ち切れるのか――分断を超えて、共に生きる可能性を探る。

（NNNロンドン支局 鈴木あづさ）

■「黄色」か「緑色」か――“分断”された世界

ヨルダン川西岸地区の南部、マサーフェル・ヤッタ。乾いた風が吹く荒涼とした丘をいくつも越えるうちに、潰れた家や車、うち捨てられた農場が目に飛び込んできた。「全部、入植者たちのしわざさ」パレスチナ人の運転手があきらめたようなかすれ声で言う。「この車だって“緑のナンバープレート”だったら、検問でたっぷり2〜3時間はかかる」

幹線道路を走る車のナンバープレートには２種類ある。イスラエル人の車は“黄色いプレート”、パレスチナ人の車は“緑のプレート（自家用車は白地に緑文字）”。同じ道路を走っていても、通れるルートや検問所での扱いはまったく違う。“黄色”の車はイスラエル軍の検問を自由に通過できる一方、“緑”の車はしばしば停止を命じられ、荷物や人員を調べられる。どちら側の「世界」に属しているか――ナンバープレートの色が物語っているようだった。

パレスチナ自治区ガザ地区同様、パレスチナ人が暮らすヨルダン川西岸地区には、現在、約340万人が暮らしている（※パレスチナ中央統計局 2025年）。だが1967年の第三次中東戦争で、イスラエルはヨルダン川西岸地区など広汎な地域を軍事占領し、その直後からイスラエル人が入植地を建設し始めた。以降、入植地は時代と政権によって拡大、変動しながら、西岸地区の地理や社会構造を大きく変えてきた。国際法的には「違反」と位置づけられているものの、イスラエル政府はこれに異議を唱え、入植を正当化している。

この入植地拡大のため、各地で暴力行為が起きている。南部のマサーフェル・ヤッタ地区。ここでも襲撃が相次いでいるという。

■銃声の記憶――失われた命と西岸の“正義”

マサーフェル・ヤッタを訪れると、1人の若者に出会った。ハリール・ハサリンさん。弟のオーデさんが入植者の発砲によって殺されたという。

「平和的に抗議していただけなのに、入植者は突然、発砲し始めたんです」そう言ってスマホを開き、オーデさんのいとこが撮影したという、その瞬間の映像を見せてくれた。銃を持った入植者が何事か大声で叫んでいる。その様子をスマホで撮影しようとしたパレスチナ人の住民を入植者が銃身で殴りつける。そして…2発の銃声音が響き渡った。人々が叫ぶ声、逃げる足音、スマホの画面が乱れ、そこで映像は突然終わった。

「弟を殺した入植者はたった一晩で釈放され、翌日には仕事に戻っていたんです」

これが、西岸地区の“正義”だ、とハリールさんは言う。眉間に深いしわを刻みながら、殺された弟オーデさんの妻の家に連れて行ってくれた。

入植者からの襲撃は昼夜を問わず繰り返されるため、住民は交代で24時間態勢の見張りを続けている。水道や電気などのライフラインを壊され、村は井戸水や太陽光発電などで暮らしを支えている。殺害されたオーデさんの妻・ハナディさんの家のそばにも、水のタンクが置かれていた。それでも入植者たちは白昼堂々、井戸をコンクリートで埋めにやってくるという。

ハナディさんには上は5歳から下は10か月まで、3人の子どもがいる。はだしの小さな男の子が駆け寄って、ハナディさんの膝にあごをのせた。

「この子はモハンマド、2歳半です。夫が殺された時、そばにいたんです。モハンマドは今でも私に言うんです。『お父さんの体から血がいっぱい出ていた』って…」

直視するにはあまりに辛すぎる現実だった。モハンマド君の黒い瞳から思わず目をそらす。最後にハナディさんに「入植者をゆるすことはできると思うか」とたずねると、彼女は燃えるような瞳で「いいえ」と答えた。

「あなたは人生の全てを奪った人間を許せますか？ 決して許すことはできません。 彼らが何をしたか、子供たちに伝えていきます」

彼女の肩越し、家と呼ぶにはあまりに質素な住まいのすぐ向こうに真新しい入植者の家々が並ぶ。ゲートが開き、入植者やイスラエル軍の車列が砂煙を上げて通り過ぎるたび、子どもたちは物陰に隠れる。

■「決してゆるさない」断ち切れない“報復の連鎖”

彼女の暗い瞳を、私はどこかで見た気がした。

2年前、ハマスの襲撃を受けたイスラエル南部の集落、クファール・アザで家族を殺され、妊娠6か月のお腹をさすりながら語った女性の言葉が重なる。

「決してゆるさない。この子にも必ず伝えます」

この果てのない憎しみと報復の連鎖は、一体どこまで続くのだろう。暴力が暴力を呼び、凄惨な記憶が新たな怒りを生む。ガザ地区では6万8000人以上が亡くなり、病院も学校も機能を失い、飢えで命を落とす人が絶えない。

なぜ、この戦いを止められなかったのか。なぜ、負の連鎖を断ち切ることができないのか。

ムハンマド君のまっすぐな瞳を思う。マサーフェル・ヤッタの子どもたちの記憶が、恐怖と悲しみと怒りだけで塗り固められてしまうとしたら――

■“共生の村”で――「対話」をあきらめない

けれど、同じイスラエルの地には“もう1つの現実”もあった。テルアビブとエルサレムの間に位置する「平和のオアシス村」。ヘブライ語では「ネベ・シャローム」、アラビア語では「ワハト・アッサラーム」という。この村ではもう50年以上、ユダヤ人とアラブ人が共に暮らし、互いの言葉と文化を学び合ってきた。

看板や道路標識はすべてヘブライ語とアラビア語の両方で記されている。宗教の枠を超え、誰もが祈りをささげられるドームもある。中に入ると不思議な反響が聞こえ、心が鎮まっていくのを感じた。3年前には図書館などが何者かに放火された。だが、こうした危機に見舞われるたびに住民は集会を開き、対話によって思いを共有してきた。先日はガザ地区の住民の体験談をみんなで聞いたという。

小学校でも両方の言語で教え、互いの文化や宗教を尊重する教育を実践している。9歳のパレスチナ人、フセイン君は流ちょうなヘブライ語で「学校が大好きだ」と話す。

「両方の言葉を習えて楽しい。ユダヤ人もアラブ人も、みんな友達だよ」そう言うと、フセイン君は友達のところに走り去っていった。

■銃弾の向こう側――“共生”を信じて

ピアニストの金沢多美さんは、ユダヤ人の夫のユバル・アドモニーさんと12年前から「平和のオアシス村」で暮らしている。金沢さんがこの村で得たものは「共感」だという。

「やはり分かち合うことだと思います。みんな同じ人間、そう思うことが大切」

そう語る金沢さんのそばで、ユバルさんが深くうなずく。

もめ事が起きたことはないのか？ そう聞くと「どこの村にでもあるような、ささいなもめ事ならいろいろありますよ」と言ってから、「でもそういうときこそ、1人1人が閉じこもっているのではなくて、会って、難しくても話さなきゃねってなるんです。やっぱり名前を知っている、どんな人か知っている、目を見て話せるって、大切」と楽しそうに笑った。

帰り道、赤ちゃんを連れたパレスチナ人の女性に出会った。最近、ここで暮らし始めたというパレスチナ人のヌール・ダルウィッシュさんは、パレスチナ人が自由に息ができる場所を探して、この村にたどり着いたという。

「“共生”は簡単なことじゃありません。でも私は平和を、この場所を信じます。すべての場所がこの村のようになることを信じているんです」

息子さんにも将来、ここに住んでほしいか？と聞くと、ヌールさんは「ええ、もし彼がそう望むなら、私は幸せです」と微笑みながら語った。応えるように、赤ちゃんが「だあ！」と声を上げる。ヌールさんのほがらかな笑い声がオアシス村の豊かな緑に吸い込まれていった。

「許せない、でも信じたい」その両極の思いの狭間で、人々は今日も暮らしている。怒りとゆるし、占領と共生――同じ大地で、2つの世界が交錯している。圧倒的な現実を前に、ペンにできることは小さいかもしれない。それでも、「記憶」と「希望」を記すことだけは諦めたくない――乾いた風に吹かれながら、そう強く思った。

■筆者プロフィール

◇◇◇

鈴木あづさ

NNNロンドン支局長。警視庁や皇室などを取材し、社会部デスクを経て中国特派員、国際部デスク。ドキュメンタリー番組のディレクター・プロデューサー、系列の新聞社で編集委員をつとめ、経済部デスク、報道番組「深層NEWS」の金曜キャスターを経て現職。「水野梓」のペンネームで作家としても活動中。最新作は「金融破綻列島」。