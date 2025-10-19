１６日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、大悟飲み後輩芸人の回が放送された。

かまいたち・濱家隆一やダイアン・津田篤弘、とろサーモン・久保田かずのぶ、ヒコロヒーら錚々たる顔ぶれの１１人が集結。濱家は「まだ氷山の一角」と説明した。

大阪時代からの「１期生」だった久保田や津田に、吉本以外の若手もおり多士済々。歴が浅いのは？との問いに、や団のロングサイズ伊藤が「ボクです。半年」と手を挙げた。

ＳＭＡ所属のや団は、今年で４年連続キングオブコント決勝に進出し、１１日の放送では準優勝。ロングの奇抜キャラがコントに緊張感をもたらした。

モグライダーの芝大輔は「大悟さんって事務所問わずもそうですけど、仕事がないとき、ボクも１０年くらい前からですけど、最初に（連れて行ってもらったのは）。世の中に知られてない後輩も連れて行ってくれるんですよ。そういうやつがちょっとしたら売れていったり、仕事増えていったりするんですよ。だから、ロングとかも今、めっちゃ期待されているんですよ」と明かした。

スタジオも沸き、ロングは「こんなボクが？」と驚くも、大悟は「ロングは、この先出る可能性はあります」と太鼓判。実際、収録後とみられるＫＯＣで準優勝になっていることから大悟の慧眼が実証される結果となっている。