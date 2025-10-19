¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸¤¤È¡Ø2¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡Ù¤·¤¿¤é¡Äµ¢Âð¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ø°¦¤ª¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬35ËüºÆÀ¸¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ä¡×
2¤«·î¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤é12ºÐ¤Î°¦¸¤¤¬¡Ä¡ª¡©¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤ó¤³¤Î°¦¤ª¤·¤¤¤ª½Ð·Þ¤¨¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç35.6Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ä♡¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸¤¤È¡Ø2¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡Ù¤·¤¿¤é¡Äµ¢Âð¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ø°¦¤ª¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Û
12ºÐ¤ï¤ó¤³¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcheas04¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¡Ö¤Áー¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢2¤«·î¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£¸¼´Ø¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤êÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¤Áー¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤³¤Î¤È¤12ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Áー¤Á¤ã¤ó¡¢¥·¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ª¤â±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂ²»¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥½¥Õ¥¡¤Ë¤¤¤¿¤Áー¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤ª´é¤Ï¡Ø¤¢¤ì¡ª¡©¡Ù¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥½¥Õ¥¡¤Ç´²¤¤¤Ç¤¤¤¿¤éÆÍÁ³¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡Ä¡ª´ò¤·¤µ¤È¶Ã¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¤ª¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó♡
¥¹¥ó¥¹¥ó¤ÈÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª½Ð·Þ¤¨¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¥½¥Õ¥¡¤«¤é¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤«¡£
¥½¥Õ¥¡¤È¾²¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëºÂÉÛÃÄ¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ìµ»ö¾²¤ËÃåÃÏ¡ªÂÎ¤Î¾®¤µ¤Ê¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤ËºÂÉÛÃÄ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤´Î¾¿Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Î¥è¥¤¥·¥ç¡ª¤È°ìÀ¸·üÌ¿¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¶»¤¬µÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ê°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½ÓÉÒ¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦¤ª¤·¤¤¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³¬ÃÊÂå¤ï¤ê¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í¥¤·¤¤♡¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²÷¤Ê¤¤¤Ó¤¤ËÇú¾Ð¡ª
ÊÌÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢·üÌ¿¤Ë¿çËâ¤ÈÀï¤¦¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Áー¤Á¤ã¤ó¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÁ°Â¤ò¤¢¤²¤Æ¥Á¥ç¥¤¥Á¥ç¥¤¤È¤ªÎé¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Áー¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤¬¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÌ²¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤¤¤ËÈ¾ÌÜ¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¥°ー¡Ù¤È¹ë²÷¤Ê¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡Ä¡ª²¿¤è¤ê¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¿²¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿♡
°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î½»½è¤Ï¤ª¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¡£TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öcheas04¡×¤Ë¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¹¬¤»¤Ê¤Áー¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
