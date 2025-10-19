日本代表帰りの伊東純也、セルクル・ブルージュ戦はメンバー外に…“鮮烈２A”のブラジル戦で負傷
現地10月19日に開催されるベルギーリーグの第11節で、伊東純也が所属するヘンクが敵地でセルクル・ブルージュと対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、日本代表帰りの伊東はメンバー外となった。
32歳の日本代表MFは、今月14日に行われたブラジル戦、１−２で迎えた54分から出場すると、２アシストを記録。今まで一度も勝利したことがなかった難敵相手に鮮烈なパフォーマンスを披露して、３−２の歴史的大逆転勝利に大きく貢献した。
しかし、その大一番の終盤に右足を負傷。試合後は治療のため、病院へ直行しており、怪我の状態が懸念されていたなか、セルクル・ブルージュ戦には間に合わなかったようだ。
調子が上向きだっだだけに、長期の離脱となれば、クラブにとっては小さくない痛手。早期復帰を願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
