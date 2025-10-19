躍動したブラジル戦で負傷した伊東。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　現地10月19日に開催されるベルギーリーグの第11節で、伊東純也が所属するヘンクが敵地でセルクル・ブルージュと対戦する。

　この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、日本代表帰りの伊東はメンバー外となった。

　32歳の日本代表MFは、今月14日に行われたブラジル戦、１−２で迎えた54分から出場すると、２アシストを記録。今まで一度も勝利したことがなかった難敵相手に鮮烈なパフォーマンスを披露して、３−２の歴史的大逆転勝利に大きく貢献した。
 
　しかし、その大一番の終盤に右足を負傷。試合後は治療のため、病院へ直行しており、怪我の状態が懸念されていたなか、セルクル・ブルージュ戦には間に合わなかったようだ。

　調子が上向きだっだだけに、長期の離脱となれば、クラブにとっては小さくない痛手。早期復帰を願うばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

