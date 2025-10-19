年収400万円・28歳男性「オルカンとS&P500に3万3333円ずつ」NISA3年目の運用実績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻
▼金融資産
世帯年収：本人400万円、妻100万円
預貯金：約500万円、リスク資産：約170万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約170万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2023年から
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2023年から
2023年の途中から積立投資を始めたという今回の投稿者。
旧NISAから、オール・カントリーとS&P500にそれぞれ月「3万3333円」を積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、合わせて「元本約150万円→運用益込約170万円」と、着実に利益を積み上げているようです。
「始めた当初から少し前までは順調に増えていましたが、トランプ関税が発動されて急激な下落がありました。ふと売却がよぎりましたが、なんとか踏みとどまりました」と回顧。「ここ最近は、また徐々に増えている」と説明しています。
実際に積立投資を始めてみたところ、「銀行に預けるよりも利益が増えている。銀行の金利がバカらしく感じます」と、預金では得られないリターンを実感している様子。積み上げた資産は「家族の旅行費に」充てることを考えていると言います。
最後に、これから積立投資を始める人へは、「投資は自分に無理のない範囲で行うこと」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
元々「貯蓄癖があり、あまりお金は使わず貯めていました。ただ、単に銀行に預けるだけでは勿体ないと感じて、NISAを始めた」と言う投稿者。
